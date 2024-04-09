مجلس الأمن يحيل طلب عضوية فلسطين إلى اللجنة المعنية

وطنا اليوم:أحالت رئيسة مجلس الأمن للشهر الحالي، مندوب مالطة لدى الأمم المتحدة، السفيرة فينسا فريزر طلب فلسطين بشأن الحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة، إلى لجنة المجلس المعنية.

ولم يتلق اقتراح الإحالة أي اعتراضات من أعضاء الهيئة البالغ عددهم 15 عضوا.

وقالت السفيرة فريزر، “ما لم أسمع اقتراحًا بخلاف ذلك، سأحيل إلى لجنة قبول الأعضاء الجدد، طلب إعادة النظر في طلب دولة فلسطين المراقبة، خلال نيسان 2024” في إشارة إلى المادة 59 من النظام الداخلي المؤقت للمجلس بشأن الأعضاء الجدد.

واقترحت السفيرة فريزر أيضًا أن تجتمع لجنة القبول، وهي هيئة فرعية تابعة لمجلس الأمن، في الساعة الثالثة بعد الظهر من نفس اليوم للنظر في الطلب.

وتعقد اللجنة اجتماعاتها خلف أبواب مغلقة، ما لم تقرر خلاف ذلك.