الخِبرة تَحسُم نِهائي بُطولة مَدارِس كِنجستون الرَّمضانية

وطنا اليوم:أسدلت السّتار على بُطولة مَدارِس كِنجستون الكرويّة الرَّمضانية والتي حَملَ كأسها اسم (كأس غزَّة ) بِلِقاء فَريق رابِطة اللاعبين الدُّوليين وفَريق تَفاهُم مَدارِس الرأي وكنجستون لحَسم المَركز الأوّل وانتهت المُباراة بِفَوز فَريق رابِطَة الللّاعبين الدوليين بنتيجة 3/4 ، هذه البُطولة التي ضمَّت ( 4 ) فِرَق وهُم فريق رابِطة اللّاعبين الدُّوليين وفَريق قُدامى لاعبي نادي الرصيفة وفريق تفاهُم مدارِس الرأي وكِنجستون وفَريق جَمعيّة المُذيعين الأُردنيين .

وفي خِتام البُطولة كرَّم راعي الحَفل الدُّكتور محمد أبو عَمارة مُدير عام المَدارِس اللّاعبين والفِرَق الفائزة ونُخبة من لاعبي الزّمن الجميل وهُم :

– عُطوفة أحمد قطيشات

– الكابتِن وليد مولا

– الكابتِن لورنس ساجع

– الكابتن بَكِر جُمعة

– الكابتن زاهي أبو عسل

– المَرحوم عبد الحليم الخلايلة

– ومُدير البُطولة الكابتن جلال مِلحم

وأهدى فريق تفاهُم الرأي وكِنجستون كأس المركز الثاني لفريق قُدامى الرصيفة باعتبارهم الفريق العَتيق وبهذا أسدلت السّتار على هذه البُطولة المُنظَّمة والنَّاجِحة والمُمتِعة.