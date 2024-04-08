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الخِبرة تَحسُم نِهائي بُطولة مَدارِس كِنجستون الرَّمضانية

8 أبريل 2024
الخِبرة تَحسُم نِهائي بُطولة مَدارِس كِنجستون الرَّمضانية

وطنا اليوم:أسدلت السّتار على بُطولة مَدارِس كِنجستون الكرويّة الرَّمضانية والتي حَملَ كأسها اسم (كأس غزَّة ) بِلِقاء فَريق رابِطة اللاعبين الدُّوليين وفَريق تَفاهُم مَدارِس الرأي وكنجستون لحَسم المَركز الأوّل وانتهت المُباراة بِفَوز فَريق رابِطَة الللّاعبين الدوليين بنتيجة 3/4 ، هذه البُطولة التي ضمَّت ( 4 ) فِرَق وهُم فريق رابِطة اللّاعبين الدُّوليين وفَريق قُدامى لاعبي نادي الرصيفة وفريق تفاهُم مدارِس الرأي وكِنجستون وفَريق جَمعيّة المُذيعين الأُردنيين .
وفي خِتام البُطولة كرَّم راعي الحَفل الدُّكتور محمد أبو عَمارة مُدير عام المَدارِس اللّاعبين والفِرَق الفائزة ونُخبة من لاعبي الزّمن الجميل وهُم :
– عُطوفة أحمد قطيشات
– الكابتِن وليد مولا
– الكابتِن لورنس ساجع
– الكابتن بَكِر جُمعة
– الكابتن زاهي أبو عسل
– المَرحوم عبد الحليم الخلايلة
– ومُدير البُطولة الكابتن جلال مِلحم
وأهدى فريق تفاهُم الرأي وكِنجستون كأس المركز الثاني لفريق قُدامى الرصيفة باعتبارهم الفريق العَتيق وبهذا أسدلت السّتار على هذه البُطولة المُنظَّمة والنَّاجِحة والمُمتِعة.


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