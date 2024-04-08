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دول تعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر السعيد

8 أبريل 2024
دول تعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر السعيد

وطنا اليوم:أعلنت العديد من الدول العربية أن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر السعيد.
وأعلنت فلسطين أن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان والأربعاء أول أيام عيد الفطر.
وقررت المحكمة العليا السعودية أن غد الثلاثاء الموافق 9 نيسان/أبريل 2024م، هو المكمّل للثلاثين من شهر رمضان والأربعاء هو أول أيام عيد الفطر السعيد.
وأعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، أن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر السعيد.
كذلك أعلنت كل من الكويت والبحرين والإمارات والوقف السني في العراق أن الأربعاء أول أيام عيد الفطر السعيد.
وتتحرى العديد من الدول هلال شهر شوال لعام 1445 هجري، حيث أن العديد من الدول ستتحرى الهلال الاثنين ودول أخرى ستتحرى الهلال الثلاثاء.
ويختلف موعد تحري الدول لهلال شهر شوال وفقا لمواعيد صيام كل دولة، حيث ستتحرى الهلال في الـ8 من نيسان/أبريل كل من دول السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت واليمن والعراق والبحرين وفلسطين وسوريا ولبنان وجمهورية مصر العربية والجزائر وتونس والصومال وجيبوتي وعدد من الدول الإسلامية والعالمية


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