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كيربي: واشنطن حملة برية كبرى في رفح

8 أبريل 2024
كيربي: واشنطن حملة برية كبرى في رفح

وطنا اليوم:قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي ان الرئيس بايدن تواصل مع أمير قطر والرئيس المصري وطلب منهما حث حماس على الالتزام باتفاق بشأن الأسرى المحتجزين.
واضاف ندعم حملة برية كبرى في رفح ولا نرى مؤشرات إلى أنها وشيكة.
واشار الى ان الإسرائيليين أكدوا لنا أنه لن تكون هناك عملية عسكرية كبرى في رفح قبل عقد اجتماع بشأنها لتبادل الأفكار.
وتابع قلنا للإسرائيليين إننا نود أن يصل تدفق شاحنات المساعدات لغزة إلى ما بين 300 شاحنة و350 يوميا.
واكد ان الخارجية الأمريكية تراقب سلوك إسرائيل في غزة بشكل دائم ولم تخلص إلى أنها ترتكب جرائم حرب
الى ذلك شن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، قصفا جويا ومدفعيا على وسط وجنوب قطاع غزة، بينما انتُشلت جثامين عشرات الشهداء في خان يونس، فيما أعلنت وزارة الصحة في غزة أن الاعتداءات الإسرائيلية أوقعت 32 شهيدا و47 مصابا خلال 24 ساعة.


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