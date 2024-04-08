استراليا أول دولة تعلن موعد عيد الفطر رسميا

وطنا اليوم:أعلن مجلس الإفتاء الأسترالي، في بيان له أن يوم الأربعاء سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك في أستراليا، وذلك بناءً على تأكيدات حسابات الفلك.

وأوضح مجلس الإفتاء الأسترالي في بيان له، أنه بعد متابعة للمراصد الفلكية والمجامع العلمية المهتمة برصد رؤية الهلال في أستراليا والعالم فقد تحقق لدى مجلس الإفتاء الأسترالي أن هلال الشهر الجديد يولد يوم الثلاثاء الموافق لـ 9 نيسان 2024 في الساعة 4.20 قبل الفجر بتوقيت مدينة سيدني ويغيب بعد غروب شمس اليوم بـ 12 دقيقة في الساعة 5.51 مساء.

وفي مدينة بيرث ـ يضيف البيان ـ يولد هلال الشهر الجديد في نفس اليوم في الساعة 2.20 قبل الفجر بتوقيت مدينة بيرث ويغيب بعد غروب شمس اليوم بـ 16 دقيقة في الساعة 6.18 مساءً.

وبذلك يكون يوم غد الثلاثاء هو آخر أيام شهر رمضان المبارك 1445هـ، وأن يوم الأربعاء هو بداية شهر شوال 1445هـ وأول أيام عيد الفطر المبارك.