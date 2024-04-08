الجيش ينفذ 7 إنزالات جوية بمشاركة دولية على شمال قطاع غزة

وطنا اليوم:نفذت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الاثنين 8 نيسان 2024، 7 إنزالات جوية لمساعدات إنسانية تضمنت ملابس ومواد غذائية وإغاثية استهدفت عدداً من المواقع في شمال قطاع غزة.

وشاركت في عملية الإنزال طائرتان تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرة تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية، وطائرة تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، وطائرة تابعة لجمهورية المانيا الاتحادية، إضافةً إلى طائرة تابعة لدولة هولندا.

وتؤكد القوات المسلحة الأردنية أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية، لمساعدة الأهل في قطاع غزة على تجاوز الأوضاع الصعبة خلال شهر رمضان المبارك، وتجسيداً لروح التعاون والتعاضد بين أبناء الشعبين الشقيقين.

وارتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 74 إنزالاً جوياً أردنياً، و159 إنزالاً جوياً بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة.