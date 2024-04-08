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زين كاش تختتم مُبادراتها الرمضانية بالتعاون مع تكية أم علي

منذ 6 ساعات
زين كاش تختتم مُبادراتها الرمضانية بالتعاون مع تكية أم علي


وطنا اليوم_عمّان 8 نيسان 2024: ضمن برامجها للمسؤولية الاجتماعية وحرصها على تعزيز العمل التطوعي والمجتمعي؛ اختتمت شركة زين كاش مُبادراتها الرمضانية التي نفذتها لتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي ونشر روح المُبادرة ومد يد العون للأُسر العفيفة.


واشتملت مُبادرات زين كاش الرمضانية على حملة لتوزيع طرود الخير بالتعاون مع تكية أم علي، حيث شارك موظفو “زين كاش” بتعبئة وتوزيع الطرود الغذائية على الأُسر العفيفة في محافظة الزرقاء ومنطقة غور المزرعة بمحافظة الكرك؛ إذ تندرج هذه الخطوة ضمن التزام زين كاش بدعم ومساندة كافة فئات المجتمع والمساهمة في مكافحة الفقر والجوع، وتأكيداً على أهمية العمل الإنساني والتطوعي تجاه المحتاجين.


كما وقامت شركة “زين كاش” بتنظيم زيارة لقُرى الأطفال SOS في العاصمة عمّان، وتنظيم فعاليات ترفيهية وتوزيع الهدايا والألعاب على الأطفال ومشاركتهم فرحة وأجواء الشهر الفضيل لإدخال السرور والبهجة إلى قلوبهم، لتواصل الشركة مسؤوليتها المجتمعية عبر مبادرات مستمرة على مدار العام لا سيما في مواسم الخير كشهر رمضان المبارك وغيره من المناسبات التي تتجسد خلالها معاني التكافل.


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