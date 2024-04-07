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الدويري يعلّق على سحب جيش الاحتلال قواته من خانيونس

7 أبريل 2024
الدويري يعلّق على سحب جيش الاحتلال قواته من خانيونس

وطنا اليوم:علّق الخبير العسكري والاستراتيجي، اللواء المتقاعد فايز الدويري، على نبأ قيام جيش الاحتلال الصهيوني بسحب قواته من مدينة خان يونس بالقول إنه “خبر غير مفاجئ، ولا يحمل جديدا”.
وقال الدويري في تغريدة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “X”: “إنه نفس الإجراء الذي أتخذ في القاطع الشمالي / مدينة غزة، عندما سحب الفرقة (36)، ثم سحب الفرقة (99) من منطقة الوسط، معلناً تحوله إلى المرحلة الثالثة، ثمّ عاد ودفع بقواته مجددا في معارك الشجاعية والتفاح والدرج والريس والزيتون والشيخ عجلين والشيخ رضوان وتل الهوى وأخيراً مجمع الشفاء، كما قام بتنفيذ عمليات في منطقة الوسط في كل من البريج والمغازي والنصيرات”.
وتابع الدويري: “سيكون هناك معارك قادمة في حي الامل وقلب خان يونس وبني سهيلة وعبسان الكبيرة والجديدة والزنة والقرارة وغيرها، أتوقع حدوث كل ذلك وأكثر، لان عمليات المقاومة ستستمر وستقوم المقاومة بإعادة تنظيم قدراتها الدفاعية وطريقة إدارة معركتها وترميم جراحها، رغم كل ما يقوله جيش الاحتلال ورغم كل الدمار لاتزال المقاومة متماسكة وقادرة على الاستمرار في منازلة قوات الاحتلال ولديها العديد من المفاجآت لينتظرها الجميع”.


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