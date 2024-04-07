خلال 72 ساعة.. الحوثيون يعلنون تنفيذ 5 عمليات

وطنا اليوم:أعلن الحوثيون، الأحد، تنفيذ 5 عمليات ضد أهداف بحرية خلال الـ72 ساعة الماضية، مشددين على أنهم سيستمرون في تنفيذ عمليات إلى حين “وقف العدوان” في غزة.

وقال المتحدث باسم الحوثيين، يحيى سريع:

القوات البحرية نفذت عملية استهداف لسفينتين إسرائيليتين كانتا متجهتين إلى موانئ فلسطين المحتلة. السفينة الإسرائيلية الأولى (MSC GRACE F) استهدفت في المحيط الهندي واستهدفت الأخرى (MSC GINA) بالبحر العربي. عملية الاستهداف تمت بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة وقد حققت العملية أهدافها بنجاح. سلاح الجو المسير نفذ عمليتين عسكريتين استهدفتْ عددا من الفرقاطات الحربية الأميركية في البحر الأحمر. مستمرون في منع الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.

ومنذ نوفمبر، شنّ الحوثيون عشرات الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على سفن مختلفة. وقالوا إن هذه الهجمات تأتي تضامنا مع الفلسطينيين في غزة