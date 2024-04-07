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الخارجية الفلسطينية تنفي إعفاء السفير زملط من موقعه

7 أبريل 2024
الخارجية الفلسطينية تنفي إعفاء السفير زملط من موقعه

وطنا اليوم:نفت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ما أوردته بعض وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بخصوص إعفاء سفير دولة فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط من مهامه.
وتؤكد الوزارة على ضرورة توخي الدقة والحذر في نقل الأخبار واستقائها من مصادرها الرسمية وعدم الانجرار خلف الاشاعات، كما تؤكد على حقها في متابعة وملاحقة مروجي الاشاعات ومقاضاتهم حسب الأصول.
واستطاع زملط أن ينقل الرواية الفلسطينية إلى العالم أجمع منذ السابع من أكتوبر، كما ونال تقدير واعجاب الجماهير في مختلف العالم نظرا لما يملك من قدرة على الاقناع بالحجة والبرهان


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