الأزمات يحذر الأردنيين من حسابات وهمية تحاول النيل من الوحدة الوطنية الأردنية

وطنا اليوم:يحذر المركز الوطني للأمن السيبراني الأخوة المواطنين من التعامل مع الحسابات الوهمية على وسائل التواصل الاجتماعي التي تحاول النيل من الوحدة الوطنية الأردنية ونشر الأخبار المُضللة والكاذبة وزرع بذور الفتنة والتطاول على رجال الأمن المخلصين.

وينوّه المركز إلى أن الغالبية العظمى من هذه الحسابات هي حسابات وهمية تديرها جهات لا تريد الخير للأردن ولشعبه.

وجاء في بيان المركز المنشور عبر حسابه الشخصي على الفيسبوك:

“ندعو كافة المواطنين إلى التحلي بمستوى عالي من المسؤولية والمواطنة واستخدام منصات التواصل الاجتماعي بشكل مسؤول وواعي وعدم الخوض في النقاشات التي من شأنها أن تؤثر على نسيجنا الوطني ولُحمتنا الأردنية الراسخة، وأن نقتدي بقيادتنا الهاشمية التي لا تألوا جهدًا في سبيل وقف الاعتداء الغاشم على شعبنا العزيز في غزة ووقف الحرب بشكل دائم ووضع حد للمأساة الإنسانية التي يعاني منها أهلنا هناك في غزة.

“حفظ الله الأردن وحفظ الله جلالة الملك وولي عهده وكل عام والأردن بخير.