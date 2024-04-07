أورنج الأردن والحسين التقنية تبرمان اتفاقية لتمكين الطلاب تكنولوجياً وتأهيلهم لسوق العمل

وطنا اليوم:اتساقاً مع هدفها المتمثّل في تمكين الشابّات والشباب تكنولوجياً، وفي إطار الرؤية المشتركة في هذا المجال مع جامعة الحسين التقنيّة، إحدى مبادرات مؤسّسة ولي العهد، أبرمت أورنج الأردن اتفاقية مع الجامعة تهدف إلى تطوير مهارات الطلاب المعرفية والتكنولوجية في عدد من التخصصات التكنولوجية المتقدمة مثل علم البيانات، وهندسة البيانات، والذكاء الاصطناعي، وأتمتة العمليات الروبوتية، والأمن السيبراني، وغيرها، وذلك من خلال برنامج تدريبي متخصص يمتد على مدار 6 – 8 أشهر.

وتأتي هذه الخطوة في سياق الحاجة المتزايدة لرفد الطلاب والشباب بالمهارات الحديثة المتوافقة مع الاتجاهات العالمية ومتطلبات سوق العمل.

ووقع الاتفاقية عن أورنج الأردن الرئيس التنفيذي فيليب منصور، وعن جامعة الحسين التقنية رئيسها الأستاذ الدكتور إسماعيل الحنطي.

وأشار منصور عقب توقيع الاتقاقية، إلى أهمية مثل هذه الشراكات في تمكين الشابات والشباب من أن يكونوا جزءاً فاعلاً ومؤثراً في مسار الثورة التكنولوجية العالمية، كما توجه بالشكر إلى جامعة الحسين التقنية التي تجمعها شراكة استراتيجية مع أورنج الأردن تم من خلالها تطبيق عدد من المبادرات المشتركة الهادفة إلى تعزيز الثقافة الرقمية للشباب باعتبارها الأداة لقيادة المستقبل.

من جانبه أكّد الدكتور الحنطي أهمية الدور الحيوي للشراكة مع شركة أورنج الأردن، بوصفها عامل أساسي للعمل مع القطاع الخاص لتعزيز معايير التعليم والتدريب ذات الجودة العالية والمقدمة للطبة. كما أشار إلى أن جهود أورنج في تعزيز الثقافة الرقمية وتعزيز جاهزية الشباب للاندماج في سوق العمل تتماشى بشكل مباشر مع الأهداف العامة للجامعة وجهودها الراسخة في هذا المجال.

ومن الجدير بالذكر أن أورنج الأردن دعمت عدداً من المبادرات والأنشطة في جامعة الحسين التقنية مثل رعاية بطولة السومو التي نظّمتها الجامعة في مجمّع الملك حسين للأعمال عام 2023 بمشاركة أكثر من 150 فريقاً، وما يزيد على 600 طالب بين مشاركين وحضور، وأكثر من 50 مؤسسة تعليمية بما فيها الجامعات والمدارس والمراكز من مختلف أنحاء الأردن، بالإضافة إلى رعاية مسابقة E-Sport في رمضان. وفي عام 2022 افتتحت أورنج الأردن القرية الرقمية في الجامعة والتي تتضمن مجموعة من الحلول الرقمية الترفيهية والتعليمية لتعزيز معرفة ومهارات وتجارب الطلبة في مجالات رقمية متطورة.

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