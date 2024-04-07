الإتصالات : تركيب معيدات البث دون موافقة مسبقة يُعد مخالفاً للقانون

وطنا اليوم:أطلقت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، رسائل توعية متنوعة متعلقة بمعيدات البث المستخدمة لتقوية أنظمة الاتصالات المتنقلة في المنشآت الخاصة.

وتضمنت الرسائل، بحسب بيان للهيئة اليوم الأحد، إرشادات موجهة إلى المستفيدين من خدمات الاتصالات المتنقلة، ومستوردي ومزودي أجهزة الاتصالات في المملكة، وذلك بعد أن لوحظ قيام بعض المواطنين والشركات بتركيب معيدات تقوية لأنظمة الاتصالات المتنقلة دون الحصول على الموافقات اللازمة من قبل الهيئة.

وأوضحت الهيئة أن تركيب معيدات بث بدون الحصول على الموافقات اللازمة سيسبب تشويشًا في حال تعطلها على أنظمة الاتصالات المجاورة لها، ويعد مخالفاً ويعاقب عليها القانون.

ودعت المستفيدين من خدمات الاتصالات المتنقلة إلى التحقق من شهادة الموافقة النوعية للمعيد الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات قبل عملية الشراء.

كما دعت مستوردي ومزودي أجهزة الاتصالات في المملكة، إلى الحصول على جميع الموافقات المتعلقة باستيراد معيدات البث الخاصة بأنظمة الاتصالات المتنقلة والمتاجرة بها في الأسواق المحلية من قبل الهيئة بما فيها الموافقات النوعية لتلك المعيدات.