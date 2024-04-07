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إطلاق صواريخ من خان يونس على غلاف غزة

منذ 5 ساعات
إطلاق صواريخ من خان يونس على غلاف غزة

وطنا اليوم:قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن 5 صواريخ أطلقت من القطاع باتجاه غلاف غزة، اعترضت القبة الحديدية جزءا منها.
وأضافت أن الصواريخ أطلقت من خان يونس جنوبي قطاع غزة، التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية خلال ساعات الليل.
وفي سياق متصل، سحب جيش الاحتلال جميع الوحدات التابعة للفرقة 98 بألويتها الثلاثة من منطقة خان يونس.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية، إنه “لم يبق” في غزة سوى لواء ناحال العامل في ممر نتساريم الفاصل بين شمال القطاع وجنوبه.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت نقلا عن مصادر بالجيش الإسرائيلي انه لا توجد صلة بين الضغوط الأميركية التي تمارس على إسرائيل والانسحاب من خان يونس، وان أحد أسباب الانسحاب هو ترك أماكن للنازحين الذين سيطلب منهم مغادرة رفح.


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