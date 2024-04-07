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إطلاق رشقة صاروخية كبيرة من جنوب لبنان باتجاه الجليل والجولان

7 أبريل 2024
إطلاق رشقة صاروخية كبيرة من جنوب لبنان باتجاه الجليل والجولان

وطنا اليوم:أكد مصدر اليوم الأحد إطلاق رشقة صاروخية من نحو 40 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه إصبع الجليل في شمال إسرائيل والجولان السوري المحتل.
وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن الصواريخ التي أطلقت من جنوب لبنان نحو الجولان سقطت جميعها في مناطق مفتوحة.
وكان الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ فجر اليوم سلسلة غارات جوية استهدفت منطقة البقاع الأوسط وبعلبك شرقي لبنان، والتي تبعد أكثر من 120 كلم عن الحدود الجنوبية، مستهدفا منطقة الشعرة في سلسلة جبال لبنان الشرقية.
واستهدفت الضربات مستودعا فارغا وأشعلت النيران فيه ببلدة السفري في بعلبك، ولم تسفر عن وقوع إصابات.
وأفاد بأن المقاتلات الإسرائيلية شنّت غارات على محيط بلدتي السفري وجنتا في البقاع شرقي لبنان، وأكد حزب الله شن عمليات ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدد من المناطق وإسقاط مسيّرة فوق الأراضي اللبنانية.
وأوضح أن المقاتلات الإسرائيلية استهدفت بالصواريخ المرتفعات الجبلية المحيطة ببلدة جنتا عند السلسلة الشرقية للجبال الفاصلة بين لبنان وسوريا.
من جهته، قال حزب الله إنه هاجم 10 مواقع اسرائيلية وأسقط مسيّرة من نوع هرمز فوق الأراضي اللبنانية، وأضاف الحزب أنه استهدف منظومة ‏التشويش على المسيّرات في موقع العاصي، وقصف مربض الزاعورة وتجمّعات للجنود في موقع راميا وثكنات شوميرا وشتولا وزبدين.
كما قصف الحزب مواقع رويسات العلم والمالكية والجرداح وجلّ العلام ومحيط مستوطنة شلومي.


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