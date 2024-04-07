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مآسي قرية مثناة راجل تتصدر منصات التواصل

7 أبريل 2024
مآسي قرية مثناة راجل تتصدر منصات التواصل

وطنا اليوم:اعتلى وسم أنقذوا قرية “مثناة راجل” منصات التواصل الاجتماعي بعد أن نشر الشاب العربي الشهير باسم “غيث” حلقة عن القرية التي تقع في البادية الشمالية وتحديداً في محافظة المفرق ، ليكشف عن مآسي حقيقية في القرية وغياب تام للخدمات عن أكثر من 37 منزل في القرية .
وبمجرد أن نشر الشاب “غيث” حلقته عن القرية حتى اعتلى وسم “أنقذوا قرية مثناة راجل” منصات التواصل لمطالبة المسؤولين بالتدخل والمساهمة في تقديم المساعدات إلى أهالي القرية ودعمهم كما تم دعمهم من قبل الشاب الإماراتي غيث ، والذي أظهر في الحلقة ما قام به في القرية من أعمال خير واسعة تدفقت على القرية حتى تم توزيع الأثاث على جميع منازل القرية التي لم تعرف الأثاث قبل زيارة الشاب “غيث” .
كما طالب المغردون بضرورة الإلتفات إلى القرى المهمشة المتواجدة في المناطق والمحافظات الأقل حظاً في المشاريع التنموية والاقتصادية لتفادي رؤية مشاهد مؤلمة أخرى مشابهة لقرية “مثناة راجل” التي انتشلها الشاب غيث من المأساة الحقيقية التي كانت تعيش بها .

 


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