من الإعجاز الرقمي في القرآن الكريم النظام التراكمي لحروف البسملة



لقد تنوعت طرق العد والإحصاء التي تبحث في البسملة والتي تمثل اول آية في القرآن الكريم حيث قمنا بعدّ حروف كل كلمة من كلمات البسملة بشكل مستمر أي حروف الكلمة مع ما قبلها، سوف يبقى العدد الذي يمثل مصفوف حروف البسملة وفق هذه الطريقة من مضاعفات الرقم سبعة .



اولاً : لنكتب البسملة وتحت كل كلمة عدد حروفها مع ما قبلها:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

3 7 13 19

إن العدد الذي يمثل حروف الكلمات بهذه الطريقة هو: 191373 من مضاعفات السبعة أيضاً:

191373 = 7 × 27339





ثانياً: إن هذا النظام يبقى مستمراً حتى لو قمنا بعكس عملية العدّ، فإذا ما عددنا حروف الكلمات تراكمياً ولكن من اليسار إلى اليمين فسوف نجد:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

19 16 12 6

والعدد في هذه الحالة هو 6121619 من مضاعفات السبعة:

6121619 = 7 × 874517

إذن كيفما عددنا الحروف وفي أي اتجاه، تبقى الأرقام منظبطة على الرقم سبعة، ويبقى القرآن الكريم كتاباً مُحكَماً، كيف لا وهو أعظم كتاب على وجه الأرض إنه الكتاب الذي قال الله عز وجل عنه:



(قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَـذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً ) [الإسراء: 17/88].



تكرار الحروف

يوجد في كتاب الله تعالى حروف مميزة ميَّزها الله عن بقية الحروف ووضعها في مقدمة بعض السور أول هذه الحروف في القرآن هي(الم) وسوف نرى علاقة سباعية عجيبة بين أول آية (البسملة) وبين أول افتتاحية مميزة وهي (الم).

إن حرف الألف تكرر في البسملة ثلاث مرات، حرف اللام تكرر أربع مرات، حرف الميم تكرر ثلاث مرات وإلى هذه الحقيقة الرياضية فإذا كتبنا حروف ( الـم ) وتحت كل حرف عدد تكراره في ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) نجد:

حرف الألف حرف اللام حرف الميم

3 4 3

إن العدد الذي يمثل مصفوفة تكرار الحروف الثلاثة هذه هو 343 وهذا العدد يساوي بالتمام والكمال سبعة في سبعة في سبعة

343 = 7 × 7 × 7



عدد الكلمات

عدد كلمات (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) هو 4 وعدد كلمات (الـم) هو 1 وبالتالي يكون لدينا التناسب الآتي :

عدد كلمات أول آية في القرآن عدد كلمات أول افتتاحية في القرآن

4 1

وعند صفّ هذين الرقمين نحصل على العدد 14 من مضاعفات السبعة.





رقم الآية وعدد كلماتها

رقم آية (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) هو 1 وعدد كلماتها 4 رقم آية ( الـم )هو 1 وعدد كلماتها 1

أول آية في القرآن أول افتتاحية في القرآن

رقم الآية عدد كلماتها رقم الآية عدد كلماتها

1 4 1 1

عند صفّ هذه الأرقام يتشكل العدد 1141 من مضاعفات السبعة وهو نفس العدد الذي يمثل رقم اول سورة (1) وآخر سورة (114) في القرآن:

1141 = 7 × 163

رقم الآية وعدد كلماتها وعدد حروفها

رقم آية البسملة 1 وعدد كلماتها 4 وعدد حروفها 19، رقم آية (الـم) هو 1 وعدد كلماتها 1 وعدد حروفها 3 لنكتب هذه الأرقام:

أول آية في القرآن أول افتتاحية في القرآن

الآية كلماتها حروفها الآية كلماتها حروفها

1 4 19 1 1 3

نحصل على العدد 3111941 مؤلف من سبع مراتب ويقبل القسمة على سبعة:

3111941 = 7 × 444563

رقم السورة

رقم سورة الفاتحة حيث توجد أول آية في القرآن هو 1 ورقم سورة البقرة حيث توجد أول افتتاحية مميزة هو 2، وبصفّ الرقمين نحصل على العدد 21 من مضاعفات السبعة.

21 = 7 × 3

رقم السورة مع رقم الآيـة

رقم السورة حيث توجد أول آية وهي الفاتحة 1، ورقم البسملة فيها هو 1، ورقم سورة البقرة 2 ورقم (الـم) فيها هو 1:

أول آية في القرآن أول افتتاحية في القرآن

السورة الآية السورة الآية

1 1 2 1

وعند صفّ هذه الأرقام بهذا الشكل نجد العدد 1211 من مضاعفات السبعة:

1211 = 7 × 173







مقارنة حروف كلمة (القرآن) مع حروف البسملة

كلمة (القرآن) تتركب من عدة أحرف هي ( الألف واللام والقاف والراء والنون ) ، هذه الحروف يوجد منها في البسملة أربعة أحرف وهي الألف واللام والراء والنون.

لقد اقتضت مشيئة الله أن نجد صدىً لكلمة (القرآن) في أول آية من القرآن , لنكتب كلمات البسملة ونخرج ما تحويه كل كلمة من أحرف كلمة (القرآن) ـ ا ل ق ر ن :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

0 3 4 3

العدد الذي يمثل أحرف كلمة (القرآن) وهو3430 من مضاعفات الرقم سبعة ثلاث مرات متتالية مضروب في 10 :

3430 = 7 × 7 × 7 × 10



تبارك الله احسن الخالقين



تحليل وتدقيق الباحث/ محمد عبد القادر عمرو

المصدر: لطائف الرقم سبعة في القرآن الكريم .