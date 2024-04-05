بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

مسلح يتسلل من الأراضي الأردنية ويطلق النار صوب دورية إسرائيلية

5 أبريل 2024
مسلح يتسلل من الأراضي الأردنية ويطلق النار صوب دورية إسرائيلية

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن مسلحا تسلل من داخل الأراضي الأردنية، وأطلق النار على دورية تابعة للجيش، الجمعة.
وقالت إذاعة الجيش إن المسلح أطلق النار على دورية تابعة للجيش دون وقوع إصابات.
وكشفت أن إطلاق النار تم من داخل الحد الأردني، أي أن المسلح تسلل لكن دون دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشارت إلى أن المسلح عاد إلى العمق الأردني بعد إطلاق النار.
ولم يصدر أي تعليق من الجانب الأردني على ما أورده جيش الاحتلال الإسرائيلي.
ويشهد الأردن حالة من الاستنفار الشعبي غير المسبوق منذ 12 يوما، بفعاليات احتجاجية على اتفاقيات التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، أبرزها الاعتصام اليوم قرب سفارة الاحتلال في العاصمة عمّان.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
04:35

الميثاق الوطني يلتقي هيئة قدامى الرياضيين في اربد

04:30

قيادة هاشمية حكيمة ومواقف أردنية مشرفة وأرث مجتمعي مترابط أوراق بارزة تطيح بطموحات اصحاب الأجندات المسمومة

04:29

حوار ديمقراطي وطني
مسؤول ،،،

02:10

الوحدات يتعادل مع الحسين والفيصلي يكتسح العقبة بدوري المحترفين

00:21

اسرائيل توافق على مرور شاحنات الجيش الاردني المحملة بالمساعدات عبر اراضيها الى غزة

00:13

من الإعجاز الرقمي في القرآن الكريم
النظام التراكمي لحروف البسملة

23:47

عاجل بتدخل مباشر من جلالة الملك والملكة وصول مرضى السرطان من غزة لاستكمال العلاج في الاردن

23:35

إيران توجّه رسالة لأمريكا بعد هجوم القنصلية وتتوعد إسرائيل

22:15

اختتام منافسات بطوله الشباب الرمضانيه لخماسيات كره القدم 2024

21:56

عشائر الشركس: القضية الفلسطينية هي الركيزة الأولى في سياسة الملك الخارجية

21:45

عاجل.. ٢٠٠ ألف ادوا صلاتي العشاء والتراويح في #المسجد_الأقصى

21:25

غارات إسرائيليّة على جنوب لبنان .. ومقتل ثلاثة وإصابة رابع

وفيات
وفاة رئيس بلدية الهاشمية الأسبق عقلة الزيودوفيات الجمعة 5 – 4 – 2024حزب إرادة ينعى القيادي الشبابي في الحزب الديمقراطي الاجتماعي شادي ابو راشدوفيات الأربعاء 3-4-2024وفيات الثلاثاء 2-4-2024