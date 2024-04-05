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زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب نيويورك

5 أبريل 2024
زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب نيويورك

وطنا اليوم:قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزالا هز منطقة بمدينة نيويورك ذات الكثافة السكانية العالية صباح الجمعة، حيث أفاد السكان أنهم شعروا بالهزات في شمال شرق البلاد.
وأبلغت الهيئة عن الزلزال الذي بلغت قوته الأولية 4.7 درجات، وكان مركزه بالقرب من نيوجيرزي، أو على بعد حوالي 45 ميلا غرب مدينة نيويورك و50 ميلا شمال فيلادلفيا.
وقالت إدارة الإطفاء في نيويورك إنه لم ترد تقارير أولية عن وقوع أضرار.
وفي وسط مانهاتن، ارتفع الضجيج المعتاد لحركة المرور، حيث أطلق سائقو السيارات الأبواق في الشوارع المرتجفة للحظات. سمع بعض سكان بروكلين صوتا مدويا واهتزت مبانيهم، وفق أسوشيتد برس.
كما أبلغ سكان بالتيمور وفيلادلفيا وكونيتيكت ومناطق أخرى من الساحل الشرقي غير المعتادين على الزلازل عن شعورهم باهتزاز الأرض.
ونشرت حاكمة نيويورك كاثي هوتشول على موقع إكس أن الزلزال شعر به في جميع أنحاء الولاية. وقالت “يقوم فريقي بتقييم التأثيرات وأي أضرار قد تكون حدثت، وسنقوم بابلاغ الجمهور بأي تحديث على مدار اليوم”.
وأثارت الهزات ذكريات زلزال 23 أغسطس 2011، الذي هز عشرات الملايين من الأشخاص من جورجيا إلى كندا. وبلغت قوة الزلزال 5.8 درجات، وهو أقوى زلزال يضرب الساحل الشرقي منذ الحرب العالمية الثانية. وكان مركز الزلزال في ولاية فرجينيا.
وقد ترك هذا الزلزال تشققات في النصب التذكاري في واشنطن، وأدى إلى إخلاء البيت الأبيض والكابيتول وهز سكان نيويورك قبل ثلاثة أسابيع من الذكرى العاشرة لهجمات 11 سبتمبر .


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