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وزير الخارجية: تجويع سكان غزة يجب أن ينتهي

5 أبريل 2024
وزير الخارجية: تجويع سكان غزة يجب أن ينتهي

وطنا اليوم:شدد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، على أنه “يجب فتح جميع المعابر البرية إلى غزة. وأن يبدأ وقف إطلاق النار الآن”.
وقال الصفدي في منشور عبر منصة إكس، الجمعة، إنه “يجب أن تكون الأمم المتحدة مسؤولة عن جميع العمليات الإنسانية في غزة وأن يكون لها حق الوصول الكامل”.
وتابع أن “أي شيء أقل من ذلك سيكون كذبة أخرى ولن يبدأ حتى في معالجة الكارثة التي خلقتها إسرائيل”، قائلا: “إن تجويع سكان غزة يجب أن ينتهي”.


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