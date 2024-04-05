بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

120 ألفا يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في المسجد الأقصى

5 أبريل 2024
120 ألفا يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في المسجد الأقصى

وطنا اليوم:أدى الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان الفضيل، في المسجد الأقصى المبارك، رغم إجراءات الاحتلال المشددة وغير المسبوقة، المفروضة على مدينة القدس المحتلة.
وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 120 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في رحاب المسجد الأقصى.
وانتشرت قوات الاحتلال في شارع الواد داخل البلدة القديمة وفي شارع نابلس قرب باب العامود، وفي محيط باب الأسباط، ونصبت حواجز حديدية، واعتدت على الشبان تزامنا مع توافدهم إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة، ومنعت مرور المركبات والدراجات النارية من حي واد الجوز.
وقال محامي مركز معلومات وادي حلوة في القدس سراج أبو حلوة، إن قوات الاحتلال اعتقلت منذ الفجر 11 مواطنا من المسجد الأقصى وعند أبوابه.
وعرقلت قوات الاحتلال عمل الصحفيين عند منطقة باب الأسباط.
وواصلت قوات الاحتلال فرض قيود مشددة وتضييقات على وصول المواطنين إلى مدينة القدس المحتلة، وعزّزت من تواجدها على الحواجز العسكرية المؤدية إلى المدينة المقدسة، ودققت في هويات المواطنين ومنعت المئات منهم من الوصول إليها لأداء صلاة الجمعة، بذريعة عدم حصولهم على التصاريح اللازمة.
وقد أدى مئات المواطنين الصلاة في الشوارع، قرب حواجز الاحتلال، بعد منعهم من الدخول للصلاة في الأقصى، جُلهم من المسنين.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
04:35

الميثاق الوطني يلتقي هيئة قدامى الرياضيين في اربد

04:30

قيادة هاشمية حكيمة ومواقف أردنية مشرفة وأرث مجتمعي مترابط أوراق بارزة تطيح بطموحات اصحاب الأجندات المسمومة

04:29

حوار ديمقراطي وطني
مسؤول ،،،

02:10

الوحدات يتعادل مع الحسين والفيصلي يكتسح العقبة بدوري المحترفين

00:21

اسرائيل توافق على مرور شاحنات الجيش الاردني المحملة بالمساعدات عبر اراضيها الى غزة

00:13

من الإعجاز الرقمي في القرآن الكريم
النظام التراكمي لحروف البسملة

23:47

عاجل بتدخل مباشر من جلالة الملك والملكة وصول مرضى السرطان من غزة لاستكمال العلاج في الاردن

23:35

إيران توجّه رسالة لأمريكا بعد هجوم القنصلية وتتوعد إسرائيل

22:15

اختتام منافسات بطوله الشباب الرمضانيه لخماسيات كره القدم 2024

21:56

عشائر الشركس: القضية الفلسطينية هي الركيزة الأولى في سياسة الملك الخارجية

21:45

عاجل.. ٢٠٠ ألف ادوا صلاتي العشاء والتراويح في #المسجد_الأقصى

21:25

غارات إسرائيليّة على جنوب لبنان .. ومقتل ثلاثة وإصابة رابع

وفيات
وفاة رئيس بلدية الهاشمية الأسبق عقلة الزيودوفيات الجمعة 5 – 4 – 2024حزب إرادة ينعى القيادي الشبابي في الحزب الديمقراطي الاجتماعي شادي ابو راشدوفيات الأربعاء 3-4-2024وفيات الثلاثاء 2-4-2024