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الأونروا: الحرب الإسرائيلية تسببت بتدمير 62% من منازل غزة

5 أبريل 2024
الأونروا: الحرب الإسرائيلية تسببت بتدمير 62% من منازل غزة

وطنا اليوم:أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، اليوم الجمعة، أن الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، تسببت في تدمير حوالي 62 بالمئة من جميع المنازل في القطاع.
وأشارت الوكالة عبر حسابها على منصة “إكس”، إلى أن البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك التابعة للوكالة والمباني التي تؤوي العائلات النازحة، تعرضت للهجوم.
ولفتت إلى أن أكثر من 75 بالمئة من سكان قطاع غزة نازحون بسبب الحرب، وغالبيتهم نزحوا عدة مرات.


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