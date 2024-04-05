بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

التربية توضح آلية دوام المدارس بعد عطلة العيد

5 أبريل 2024
التربية توضح آلية دوام المدارس بعد عطلة العيد

وطنا اليوم:علم أن تعميما صدر من الأمين العام لوزارة التربية والتعليم بخصوص دوام المدارس والمديريات التابعة للوزارة بعد العيد.
ووفقاً للتعميم، تبدأ الحصة الأولى في تمام الساعة الثامنة صباحا لمدار الفترة الواحدة، بواقع 45 دقيقة لكل حصة صفية، بينما تبدأ في تمام الساعة سابعة صباحا لمدارس الفترتين وبواقع 40 دقيقة للحصة الصفية، على أن تبدأ الحصة الأولى في الفترة المساية السابعة الثانية عشرة والنصف ظهرا.
أما مديريات التربية فسيكون دوامها من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثالثة مساءً.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
04:35

الميثاق الوطني يلتقي هيئة قدامى الرياضيين في اربد

04:30

قيادة هاشمية حكيمة ومواقف أردنية مشرفة وأرث مجتمعي مترابط أوراق بارزة تطيح بطموحات اصحاب الأجندات المسمومة

04:29

حوار ديمقراطي وطني
مسؤول ،،،

02:10

الوحدات يتعادل مع الحسين والفيصلي يكتسح العقبة بدوري المحترفين

00:21

اسرائيل توافق على مرور شاحنات الجيش الاردني المحملة بالمساعدات عبر اراضيها الى غزة

00:13

من الإعجاز الرقمي في القرآن الكريم
النظام التراكمي لحروف البسملة

23:47

عاجل بتدخل مباشر من جلالة الملك والملكة وصول مرضى السرطان من غزة لاستكمال العلاج في الاردن

23:35

إيران توجّه رسالة لأمريكا بعد هجوم القنصلية وتتوعد إسرائيل

22:15

اختتام منافسات بطوله الشباب الرمضانيه لخماسيات كره القدم 2024

21:56

عشائر الشركس: القضية الفلسطينية هي الركيزة الأولى في سياسة الملك الخارجية

21:45

عاجل.. ٢٠٠ ألف ادوا صلاتي العشاء والتراويح في #المسجد_الأقصى

21:25

غارات إسرائيليّة على جنوب لبنان .. ومقتل ثلاثة وإصابة رابع

وفيات
وفاة رئيس بلدية الهاشمية الأسبق عقلة الزيودوفيات الجمعة 5 – 4 – 2024حزب إرادة ينعى القيادي الشبابي في الحزب الديمقراطي الاجتماعي شادي ابو راشدوفيات الأربعاء 3-4-2024وفيات الثلاثاء 2-4-2024