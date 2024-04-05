التربية توضح آلية دوام المدارس بعد عطلة العيد

وطنا اليوم:علم أن تعميما صدر من الأمين العام لوزارة التربية والتعليم بخصوص دوام المدارس والمديريات التابعة للوزارة بعد العيد.

ووفقاً للتعميم، تبدأ الحصة الأولى في تمام الساعة الثامنة صباحا لمدار الفترة الواحدة، بواقع 45 دقيقة لكل حصة صفية، بينما تبدأ في تمام الساعة سابعة صباحا لمدارس الفترتين وبواقع 40 دقيقة للحصة الصفية، على أن تبدأ الحصة الأولى في الفترة المساية السابعة الثانية عشرة والنصف ظهرا.

أما مديريات التربية فسيكون دوامها من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثالثة مساءً.