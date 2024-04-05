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العلي : غزة انتهت والقسام تحتمي بالأطفال

5 أبريل 2024
العلي : غزة انتهت والقسام تحتمي بالأطفال

وطنا اليوم:قال القيادي في حركة فتح والسفير الفلسطيني السابق لدى الأردن “أسامة العلي” إن غزة انتهت متسائلا “هل هناك أحد في القطاع يمدح في حماس.. أو في إيران؟.. والقسام “تحتمي بالأطفال”.
وفي حديث له على “العربية”، تسائل “هل بقى شيئ من غزة حتى يدافع عنها؟.. عماذا ندافع عن الأرض أو المباني والأطفال والمجاعة.. غزة انتهت”.
وسأل أسامة العلي الشباب الذين يحتفلون بالانتصارات “هل تعرفون معنى المجاعة؟”.. وتابع: “هل هناك من أحد يمدح بحماس؟ هل هناك من يمدح بالجهاد؟ أو إيران؟”.
وأوضح أن عناصر حماس يلجأون للأنفاق التي بنيت تحت المباني، مشيرا أن المباني تقصف للوصول الى هذه الأنفاق. وقال إن كتائب القسام تحتمي بالأطفال.
وقال أن إيران تدفع لإسرائيل حتى توصل السلاح للضفة.
وفي تصريحات سابقة له، شدد أسامة العلي، على أن حماس مدعومة بشكل واضح من إيران وإسرائيل.
وصرح العلي في مقابلة مع “العربية”، أن “حماس ميليشيا داخل فلسطين لا تمثل الدولة”.
كما أكد أن حماس لن تترك حكم غزة إلا مجبرة. وأردف أن “أهل غزة فقط يقررون من يحكمها”.
في حين مضى قائلاً إن إسرائيل لن تغادر غزة قبل عامين وأكثر.
إلى ذلك كشف: “سعينا للمصالحة مراراً وحماس رفضت”، موضحاً: “خرجنا من غزة طوعاً كي لا ندخل بحرب أهلية”.
فيما أكد أن “مسار التفاوض مع إسرائيل لم يفشل”.


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