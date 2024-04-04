جامعة جدارا توقع اتفاقية شراكة مع شركة بلادور للحلول التقنية

وطنا اليوم – في خطوة نحو تحسين وتطوير عملية مراجعة الطلاب وتسهيل عملية القبول والتسجيل والمالية على الطلبة، وقعت جامعة جدارا أمس الإثنين اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة بلادور للحلول التقنية، الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتهدف هذه الاتفاقية التي وقعها نيابة عن جامعة جدارا رئيسها عطوفة الأستاذ الدكتور حابس الزبون، وعن شركة بلادور السيد حسام القاضي الرئيس التنفيذي للقسم التجاري، وبحضور نائب الرئيس الأستاذ الدكتور ايمان البشيتي، ومدير مركز الحاسوب المهندس محمد أبو صبح ومسؤولة تطوير الاعمال في شركة بلادورالاستاذة نيفين غنايم إلى تسهيل وتوفير تجربة أكثر سلاسة وفاعلية للطلاب في عملية التسجيل، وستوفر بلادور حلولًا تكنولوجية متقدمة للجامعة، بما في ذلك منصة متاحة للطلاب تمكنهم من حجز تذكرة الدور قبل الوصول الى عمادة القبول والتسجيل.

وعقب توقيع الاتفاقية، أعرب ممثلو الطرفين عن سعادتهم بهذه الشراكة، مؤكدين التزامهم بتحقيق أهداف الاتفاقية وتحقيق الفوائد المتبادلة للطلاب والجامعة.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في سياق الجهود المستمرة لتحسين جودة التعليم وتسهيل العمليات الإدارية في جامعة جدارا، وتعزيز الاستخدام الفعّال لتكنولوجيا المعلومات لدعم التعليم والبحث العلمي.

وحضر توقيع الإتفاقية بيان الجبور مسؤولة التسويق والإعلام.