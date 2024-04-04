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ورشة تدريبة حول فن التفاوض في جامعة اليرموك

5 أبريل 2024
ورشة تدريبة حول فن التفاوض في جامعة اليرموك

وطنا اليوم – نظمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة اليرموك اليوم ورشة تدريبية حول فن التفاوض الناجحة بإشراف وتدريب الخبيرة الدولية المهندسة سناء الخصاونة.

وأكدت الخصاونة أن تحقيق النجاح في الحياة والتفوق في العمل يعتمد بشكل أساسي بوجود استراتيجيات وخطط ينتج عنها برمجة للوقت وإدارة الحياة.
وقالت الخصاونة أن التفاوض الفعّال يمثل مهارة أساسية للتواصل في الحياة بشكل عام وفي المجال المهني بشكل خاص.
وقالت الخصاونة أن المفاوضات جزء هام وأساسي في حياتنا نحتاجها في البيت، في العمل، في السوق.
وفي كل مكان، هي بإختصار كل محادثة لك مع طرف آخر تريد أن تقنعه أو توصل له فكرة محددة.
وبينت بأن أول خطوة للمفاوضات الناجحة تبدأ بفهم مايريد الطرف الآخر، وليس بطرح ماتريد أنت مبينةً أنه في حالة أنك قد فهمت مايريد الطرف الآخر فقد امتلكت المفتاح الذي تستطيع به الوصول للشيء الذي تريد.
ومن مبادىء التفاوض أن تقاوم رغبتك في الحديث أولاً واترك الطرف الآخر يتحدث.
وأشارت الى ان تحقيق النجاح يطلب من أن تجعل الطرف المقابل يقول “نعم” لأن لها مفعول السحر في تقريب وجهات النظر..
وصرح عميد شؤون الطلبة الدكتور معتصم الشطناوي أن العمادة ومن خلال إستراتيجيتها الى تزويد الطالب بالمهارات الأساسية التي تعينه في مجال تخصصه وتدريبه وتأهيله ليكون ناجحاً مبدعاً في سوق العمل.

 


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