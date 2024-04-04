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جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية تقيم إفطارًا خيريًا للأيتام

5 أبريل 2024
جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية تقيم إفطارًا خيريًا للأيتام



وطنا اليوم- نظمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة العلوم والتكنولوجيا، بالتعاون مع نادي العمل التطوعي وخدمة المجتمع، وضمن حملات مبادرة “رحيق الخير” اليوم الخميس، مأدبة إفطار رمضاني لعدد من الأطفال الأيتام من محافظة إربد، وذلك تجسيدًا لروح المحبة والتعاون بين أبناء المجتمع وتعزيز القيم الإنسانية النبيلة التي تعتز بها الجامعة.

وقال عميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور ماجد مساعدة إن الجامعة تحرص على التواصل مع هذه الجمعيات ودعم أنشطتها المختلفة، وذلك تيمنًا بقيادتنا الهاشمية التي تولي الأطفال الأيتام جل عنايتها، مثمنًا الجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة الجمعيات بهدف النهوض بواقع الخدمات المقدمة للأطفال وتحسين مستوى معيشتهم.

وأكد على أن هذا النوع من المبادرات الإنسانية يعد أولوية لدى الجامعة، وجزء رئيس من دورها المجتمعي، وتعميق التكافل والتعاون بين أبناء المجتمع، مبينًا أن الجامعة ومن خلال عمادة شؤون الطلبة تحرص على توجيه الطلبة نحو تنظيم الأنشطة التطوعية الهادفة لا سيما خلال الشهر الفضيل، لتفعيل دورهم المجتمعي وتعميق روابط الأخوة فيما بينهم، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على إيجاد جيل من الشباب المعطاء المنتمي لمجتمعه ووطنه.

هذا وتضمن حفل الإفطار الخيري فعاليات ترفيهية، ومسابقات، والرسم على الوجه، بالإضافة إلى تقديم الحلويات الرمضانية وتوزيع جوائز للأطفال.


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