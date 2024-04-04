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الحكومة اللبنانية تدرس إعلان الجنوب منطقة منكوبة

4 أبريل 2024
الحكومة اللبنانية تدرس إعلان الجنوب منطقة منكوبة

وطنا اليوم:أعلنت الحكومة اللبنانية أنها تتجه إلى إعلان منطقة الجنوب منكوبة زراعيا وتربويا، بسبب تداعيات العدوان الإسرائيلي المستمر.
وقال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال الاجتماع الدوري للحكومة: “عقدنا اليوم اجتماعا مع منظمات الأمم المتحدة وسفراء الدول المانحة والمعنية، وأجرينا نقاشا مستفيضا حيال ما يحصل في الجنوب وطلبنا مساعدة سريعة”، مشيرا الى أن هناك حوالي ألاف النازحين من قرى الجنوب وأسفرت الاعتداءات الإسرائيلية عن استشهاد 331 شخصا، وحوالى 1000 جريح وإلحاق أضرار فادحة بـ800 هكتار من الأراضي الزراعية، وخسارة 340 ألف رأس من المواشي وفقد حوالي 75 بالمئة من المزارعين مصدر دخلهم.
وأضاف: “نؤكد أن السلام الحقيقي الذي ننشده هو (سلام العدالة الإنسانية)، ونرفع الصوت إلى المجتمع الدولي منددين بالاعتداءات ومطالبين بردع العدو ووقف الحرب وإحلال السلام وإبعاد الحرب عن المنطقة”، مشيرا الى أن “للبنان أصدقاء في كل دول العالم يعملون بصدق للضغط على العدو الإسرائيلي لوقف عدوانه على لبنان”.
ميدانيا أفاد مصدر أمني لبناني أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن بعد ظهر اليوم غارات على المنطقة الواقعة بين بلدتي عيترون وعيناتا وعلى بلدة مارون الراس


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