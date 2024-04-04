Orange Money والبريد الأردني يبرمان اتفاقية استراتيجية لتطوير الخدمات المالية الرقمية في الأردن

وطنا اليوم:أبرمت شركة البتراء للدفع الإلكتروني بواسطة الهواتف النقالة Orange Money اتفاقية استراتيجية مع شركة البريد الأردني بهدف تعزيز مشهد التكنولوجيا المالية وتطوير الخدمات المالية الرقمية في الأردن، حيث ستتيح الاتفاقية إمكانية تقديم الخدمات المرتبطة بالدفع بواسطة الهواتف النقالة لعملاء Orange Money مباشرة.

ووقع الاتفاقية عن شركة البتراء رئيس مجلس الإدارة المهندس سامي سميرات وعن شركة البريد الأردني المدير العام بالوكالة هنادي الطيب، وبحضور رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي كامل الداوود ومدير عام Orange Money المهندسة هبة الشريف والمدير التنفيذي ويلفريد يفير.

وبموجب الاتفاقية، سيوحد الطرفان جهودهما لتطوير الخدمات المالية الرقمية المقدمة لعملاء البريد الأردني من خلال إتاحة الفرصة لهم لفتح حساب على المحفظة الإلكترونية التي ستوفر لهم الوصول إلى عالم متكامل من خدمات التكنولوجيا المالية المتقدمة عبر نقرة واحدة مثل خدمات السحب والإيداع وربط بطاقة الفيزا على المحفظة الإلكترونية وتحويل الأموال محلياً ودولياً عبر نظام كليك، فضلاً عن جميع خدمات دفع الفواتير وشحن الخطوط المدفوعة مسبقاً وإي فواتيركم.

وتندرج هذه الاتفاقية ضمن جهود الطرفين لتعزيز مشهد التكنولوجيا المالية في الأردن المتنامي بوتيرة متسارعة، حيث بلغ عدد مستخدمي المحافظ الإلكترونية في الأردن 2.17 مليون مستخدم، بالإضافة إلى 1.2 مليون حساب بنكي مرتبط بنظام الدفع الفوري للعام 2023، كما بلغت قيمة الحركات المنفذة من خلال نظام الدفع الفوري خلال العام 2023 ما يقارب 8.2 مليار دينار سواء من خلال المحافظ الإلكترونية أو من خلال حسابات كليك، ووصل عدد الحسابات المفتوحة على محفظة Orange Money مليون مستخدم كما تصدرت السوق المحلي في عدد الحركات المالية المنفذة عبر المحفظة.

وفي أعقاب توقيع الاتفاقية، أشار المهندس سامي سميرات إلى أن التطور المستمر الذي تتسم به الخدمات المالية الرقمية والقفزة النوعية التي تحققت خلال الفترة الماضية تضع على عاتق المؤسسات الوطنية العاملة في هذا المجال مسؤولية مضاعفة لتطوير هذه الخدمات بصورة مستمرة، ومواكبة أحدث التطورات في المشهد العالمي مشدداً على أهمية الشراكة مع مؤسسة وطنية هامة مثل البريد الأردني لضمان وضع هذه الرؤية موضع التنفيذ.

من جهتها، أشارت هنادي الطيب إلى أن هذه الخطوة تتسق مع مساعي البريد الأردني إلى تحديث منظومة خدماتها المقدمة للعملاء خصوصاً المتعلقة بالجوانب المالية، في ظل إعلان الشركة مؤخراً عن تقديم خدمات خاصة بصندوق توفير البريد من فتح الحسابات وإجراء عمليات السحب والإيداع بسهولة وسرعة.

وأضافت الطيب أن تضافر الجهود مع أورنج الأردن من خلال Orange Money يدعم هذه المساعي من شركة البريد الأردني الذي يسعى إلى المساهمة في تحقيق رؤية الشمول المالي الوطنية.

ومن الجدير بالذكر أن أورنج الأردن أطلقت خدمة “”Orange Money للدفع الإلكتروني عام 2020 لإثراء التجارب الإلكترونية للزبائن وتمكينهم من إجراء جميع المعاملات المالية بسهولة وفي مكان واحد حيث تطورت الخدمات التي تقدمها المحفظة منذ ذلك الوقت حتى الآن لتشمل جميع المعاملات المالية التي قد يحتاجون إلى إتمامها إلكترونياً.

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