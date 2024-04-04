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نزوح 100 ألف شخص من جنوب لبنان نتيجة القصف

4 أبريل 2024
Smoke billows from the area of an Israeli air strike on the southern Lebanese village of Marwahin near the border with Israel on February 10, 2024, amid ongoing cross-border tensions as fighting continues between Israel and Hamas militants in the Gaza Strip. (Photo by KAWNAT HAJU / AFP)

وطنا اليوم:ازدادت سخونة الجبهة المشتعلة بين حزب الله وإسرائيل بصورة غير مسبوقة منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث اتسعت رقعتها الجغرافية وقوتها التدميرية، لتزيد معها موجة النزوح من جنوبي لبنان، بحثاً عن مكان آمن من حزام النار.
وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي -في مؤتمر- إن القصف الإسرائيلي على قرى جنوب لبنان أسفر عن نزوح نحو 100 ألف شخص، ومقتل 313 شخصا وإصابة نحو ألف آخرين.


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