نزوح 100 ألف شخص من جنوب لبنان نتيجة القصف

وطنا اليوم:ازدادت سخونة الجبهة المشتعلة بين حزب الله وإسرائيل بصورة غير مسبوقة منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث اتسعت رقعتها الجغرافية وقوتها التدميرية، لتزيد معها موجة النزوح من جنوبي لبنان، بحثاً عن مكان آمن من حزام النار.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي -في مؤتمر- إن القصف الإسرائيلي على قرى جنوب لبنان أسفر عن نزوح نحو 100 ألف شخص، ومقتل 313 شخصا وإصابة نحو ألف آخرين.