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ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 33037 والإصابات إلى 75668

4 أبريل 2024
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 33037 والإصابات إلى 75668

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 33037 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وأضافت عبر الفيسبوك أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 75668 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 6 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 62 مواطنا، وإصابة 91 آخرين، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.


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