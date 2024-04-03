ندوه حول فضائل شهر رمضان في جامعه جدارا

وطنا اليوم- عقدت في جامعة جدارا، اليوم الأربعاء، ندوة بعنوان: “فضائل شهر رمضان المبارك”، تحدث فيها عميد كلية الشريعة والدراسات العليا بجامعة اليرموك الدكتور محمد طلافحة، ورئيس قسم الفقه وأصوله في جامعة اليرموك الدكتورة نيبال العتوم.



وقال رئيس الجامعة الدكتور حابس الزبون إن من نفحات شهر رمضان أنه شهر الخير والفقراء والمساكين وشهر الأرحام، تتضاعف فيه الأجور والحسنات، وأن ثمرة الصوم هي التقوى، مضيفًا أن شهر رمضان ليس شهر الطعام والشراب، بل هو شهر العمل والإنتصارات، وعلينا أن نغتنم فرصة هذه الأيام المباركة بالعبادة والطاعات وقراءة القرآن.



وتحدث الدكتور الطلافحة عن الأجر العظيم في شهر رمضان، مبينًا أن هذا الشهر تجتمع فيه أمهات العبادة من الشهادة والذكر والصلاة والزكاة والتراويح والصدقات وصلة الأرحام.



كما تحدثت الدكتورة العتوم عن فضائل شهر رمضان وعن أحوال السلف الصالح في رمضان ومناقبهم، ومنهم الصحابة الكرام والتابعين وتابعي التابعين، وكيف كانوا يجاهدون النفس في رمضان مع إلتزامهم بالعبادة والطاعات وقراءة القرآن، والقيام والإعتكاف على ختم القرآن الكريم أكثر من مرة خلال الشهر.



وفي نهاية الندوة، التي حضرها نائب الرئيس الدكتورة إيمان البشيتي وعمداء الكليات وعدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، قدم الدكتور الزبون درع الجامعة للطلافحة العتوم.