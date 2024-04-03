بنك “إلى” يُتوّج بلقب البنك الرقمي الأسرع نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من ماستركارد

وطنا اليوم:حصل بنك “إلى”، التابع لبنك ABC، جائزة “المصرف الرقمي الأسرع نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023” من ماستر كارد. تشمل هذه الجائزة كل من دول البحرين، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والأردن، ولبنان، والعراق، وفلسطين، واليمن، وتأتي اعترافًا بجهود بنك “إلى” المتواصلة في التوسع والابتكار، وكونه “الأسرع نمواً” بكل ما تحمله الكلمة من معنى ليس فقط من خلال الاستحواذ على حصة كبيرة في السوق، ولكن أيضًا بتعزيز قاعدة عملاء كبيرة وطرح منتجات مبتكرة ورائدة تركز على تلبية احتياجات العملاء.

أقيم حفل توزيع الجوائز في المقر الرئيسي لبنك “إلى” بالبحرين، والذي يُعد أيضًا مقر الشركة الأم لبنك ABC، حيث قام السيد آدم جونز، الرئيس الإقليمي لغرب المنطقة العربية لدى ماستركارد، بتقديم الجائزة إلى السيد محمد المعراج، الرئيس التنفيذي لبنك “إلى”.

وبمناسبة هذا الفوز المرموق، صرّح السيد محمد المعراج قائلاً: “نحن سعداء بتلقينا هذه الجائزة من جهة عالمية معروفة عالميًا مثل ماستركارد. يدعم هذا التقدير مهمتنا التي تتمثل في إحداث نقلة نوعية في طريقة نظرة الناس للخدمات المصرفية. منذ إطلاقه، استمر بنك “إلى” في إطلاق منتجات وخدمات جديدة تلبي احتياجات قاعدة عملائه المتنامية. يبقى ضمان تقديم تجربة استثنائية للعملاء على رأس أولوياتنا مهما توسع نطاق أعمالنا. نحن ملتزمون بالحفاظ على هذه المعايير مع وجود المزيد من الحلول قيد التطوير لدعم الاحتياجات المتغيرة لقاعدة عملائنا المتنامية وتمكينهم من نيل أهدافهم وتحقيق طموحاتهم المالية.”

من جانبه، علق آدم جونز قائلاً: “تشهد البحرين تسارعًا ملحوظًا في المنظومة الرقمية المتكاملة. يتيح هذا التسارع النمو في الابتكار، الذي يتماشى تمامًا مع رؤية الحكومة، ويوفر فرصًا مذهلة للشركات والأفراد على حد سواء، وهذا هو جوهر هذه الجائزة. لقد كان بنك “إلى” شريكًا موثوقًا لنا في دفع عجلة ابتكارات المدفوعات في المملكة، وتُعتبر هذه الجائزة دليلًا على التزامه بالارتقاء بالتحول الرقمي بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030. من خلال تبني هذه التطورات، يمكننا فتح آفاق مستقبلية تتمتع بمزيد من الكفاءة والشمول والازدهار للجميع.”

تركز رؤية بنك “إلى” على توفير خدمات مصرفية مبتكرة تواكب أنماط حياة العملاء المتغيّرة باستمرار، الأمر الذي مكن البنك من جذب شريحة واسعة من العملاء في الأسواق التي يتواجد بها. تتيح إجراءات بنك “إلى” الرائدة” والخالية من المعاملات الورقية للعملاء فتح حساباتهم المصرفية الرقمية خلال دقائق معدودة، وإدارة أموالهم بسهولة عبر مجموعة من المنتجات الفريدة. تشمل هذه المنتجات الودائع الثابتة بأسعار فائدة رائعة، وأدوات الادخار الرقمية، مثل “الحصالة” و”الجمعية”، بالإضافة إلى بطاقات “إلى” بريميم التي تُقدم للمستخدمين مجموعة من المزايا والمكافآت المتنوعة. كما يقدم حساب جوائز “الكنز” من بنك “إلى” هذا العام أعلى جائزة نقدية سنوية للبنك على الإطلاق، حيث يبلغ إجمالي المبلغ 2,670,000 دولار أمريكي.

يمهد بنك “إلى” الطريق للانتقال المستمر إلى الاقتصاد الرقمي من خلال تمكين العملاء من إدارة أموالهم بسلاسة عبر هواتفهم الذكية من خلال تطبيق حائز على جوائز عالمية مرموقة. يهدف البنك إلى توسيع نطاق خدماته المصرفية الرقمية التي تعمل بالكامل عبر الهواتف الذكية في جميع أنحاء المنطقة، وبالتالي تعزيز الشمول المالي والوعي عبر مناطق جغرافية جديدة.