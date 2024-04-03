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نادي جامعة البترا ينظم إفطارًا رمضانيًا لأعضاء النادي وأسرهم

3 أبريل 2024
نادي جامعة البترا ينظم إفطارًا رمضانيًا لأعضاء النادي وأسرهم

وطنا اليوم:نظم نادي جامعة البترا حفل إفطار رمضاني لأعضاء النادي من الهيئتين الأكاديمية والإدارية وأسرهم، تحت رعاية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم.
ورحب عبد الرحيم بالحضور قائلاً: “سعدنا باللقاء مع الزملاء في جامعة البترا، فريق العمل الواحد الذي يعمل بعضه مع بعض لرفعة الجامعة، والتقدم بالعملية التعليمية، لتقديم تعليم متميز يضاهي أفضل المستويات الموجودة على مستوي العالم واستذكر عبد الرحيم الاعتداء الصهيوني على غزة قائلاً: “ندعو الله عز وجل أن يوقف العدوان الغاشم على إخواننا في فلسطين وغزة، وأن يرحم شهداءهم”.
ورحب رئيس النادي الأستاذ الدكتور إياد الملاح بالحضور، مؤكداً أن الإفطار الرمضاني يعد تقليدًا سنويًا لأعضاء النادي، يهدف إلى تعزيز التواصل الاجتماعي بين أعضاء النادي.
وأكد الملاح استمرار جهود نادي جامعة البترا في تنظيم الأنشطة واللقاءات الدورية، والمحاضرات والندوات الهادفة لتعزيز أواصر العلاقة بين أفراد أسرة الجامعة.
وقال الملاح إن النادي يرحب بجميع الأفكار التي تساهم في زيادة تبادل الخبرات بين أساتذة وموظفي الجامعة، وإيجاد حالة من التفاعل، ورفع مستوى العلاقات على الصعيدين الاجتماعي والتعليمي، بما يعزز الحالة الفكرية داخل الجامعة ويعود إيجاباً على العملية التعليمية ككل.


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