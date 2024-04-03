“معركة الكرامة الخالدة” محاضرة ومعرض في عمادة شؤون الطلبة جامعة اليرموك

وطنا اليوم – رعى عميد شؤون الطلبة في جامعة اليرموك الدكتور معتصم شطناوي احتفال العمادة بالذكرى السادسة والخمسين لمعركة الكرامة الخالدة والذي نظمته العمادة بالتعاون مع مديرية الإعلام العسكري في القوات المسلحة الأردنية.

وتضمن الاحتفال معرضاً للصور الفوتوغرافية الخاصة بمعركة الكرامة والتي وثقت مجريات وأحداث المعركة التي خاضها الجيش العربي الأردني بكل شجاعة وإقدام.

كما تضمن الاحتفال محاضرة حول معركة الكرامة تحدث فيها المقدم بكر الشلول من مديرية الإعلام العسكري.

وفي بداية المحاضرة، قرأ الحضور سورة الفاتحة على أرواح شهداء معركة الكرامة وشهداء قطاع غزة، وقال الشلول إن معركة الكرامة تعد نقطة تحول في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، استطاع خلالها الجيش العربي الأردني هزيمة الجيش الإسرائيلي وتحطيم مقولة الجيش الذي لايقهر.

وتناول الشلول مجريات المعركة والتي جرت في منطقة الكرامة الأردنية، وتمكن خلالها الجيش العربي الأردني من الانتصار على القوات الإسيرائيلية وطردهم من أرض المعركة مخلفين ورائهم الآليات والقتلى دون تحقيق الكيان الصهيوني لأهدافه التي كان يطمح إلى تحقيقها ومنها القضاء على قوة الجيش العربي الأردني وتحطيم الروح المعنوية في نفوس القوات المسلحة الأردنية والشعب الأردني وكذلك تدمير الحياة الاقتصادية في الأردن، واحتلال المرتفعات الشرقية منه، إلا أن بسالة الجيش العربي الأردني وخططه القتالية حالت دون ذلك.

كما استعرض الشلول نتائج المعركة، والتي تكللت بالنصر للقوات المسلحة الأردنية، فيما تكبد العدو خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

وتضمنت المحاضرة عرض فيديو توثيقي حول المعركة من إعداد مديرية الإعلام العسكري، تضمن مشاهد توثق مختلف مجريات المعركة وتظهر بسالة الجيش العربي الأردني الذي استطاع بكل شجاعة وإقدام مواصلة القتال حتى دحر آخر جندي من جند العدو عن الأرض الأرنية بمتابعة حثيثة ومتواصلة من جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال، والذي كانت كلماته تبث الأمل والثقة بالنصر في نفوس أفراد الجيش العربي المصطفوي على امتداد أرض المعركة.

حضر المحاضرة نائب عميد شؤون الطلبة الدكتور زهير الطاهات، ومساعد العميد الدكتور محمد الحوري، وعدد من المسؤولين والعاملين في الجامعة والعمادة وجمع كبير من طلبة الجامعة.