من عالم الطيران محرك رولز رويس Pearl 10X يحلق في السماء لأول مرة

وطنا اليوم:أعلنت رولز-رويس أنها بدأت بنجاح حملة اختبارات الطيران لأحدث محرك طيران خاص بها لسوق طيران الأعمال، وهو محرك بيرل 10إكس Pearl 10X))، على منصة اختبار الطيران (طائرة) الخاصة بالشركة من طراز بوينغ 747 فلايينغ تيستبد. وقد تم اختيار المحرك من قبل شركة الطائرات الفرنسية داسو لتشغيل طائرتها الرائدة الجديدة فالكون 10إكس (Falcon 10X) بشكل حصري.

ويعد بدء اختبار الطيران علامة فارقة مهمة لبرنامج بيرل 10إكس وشركة رولز-رويس حيث تركز على النمو في سوق طيران الأعمال، كما أوضحت في يوم أسواق رأس المال العام الماضي. ويعد محرك بيرل 10إكس أحدث عضو في عائلة محركات بيرل المتطورة وأول محرك رولز-رويس على الإطلاق يشغّل طائرة أعمال من إنتاج داسو. ويعد اختيار شركة الطائرات الفرنسية لمحرك بيرل 10إكس لمنتجها المتميز الجديد دليلاً إضافيًا على مكانة رولز-رويس باعتبارها الشركة الرائدة في تصنيع المحركات في مجال طيران الأعمال.

وقال فيليب زيلر، نائب الرئيس الأول في مجال طيران أعمال داسو لدى رولز-رويس:

“نحن متحمسون للدخول في هذه المرحلة التالية المهمة من برنامج تطوير المحرك مع بدء حملة اختبارات الطيران. تؤكد جميع الاختبارات التي تم إنجازها حتى الآن موثوقية المحرك وتظهر أنه سيلبي متطلبات الأداء لتشغيل طائرة داسو الرائدة، فالكون 10إكس.

وشمل برنامج التطوير على الأرض حتى الآن اختبارًا صارمًا لمحرك الاحتراق أيه إل إم (ALM) الجديد منخفض الانبعاثات للغاية، والذي يتوافق مع وقود الطيران المستدام بنسبة 100٪ وعلبة التروس الملحقة الجديدة، والتي تسمح بتوفير طاقة إضافية أعلى. وسيكون هذا المحرك الذي تجاوز مستويات الدفع المستهدفة في أول اختبار تشغيل، أقوى محرك طيران أعمال في مجموعة رولز-رويس.

وبالمقارنة مع الجيل الأخير من محركات طيران الأعمال من رولز-رويس، تقدم محركات بيرل 10إكس كفاءة أعلى بنسبة 5٪، مع تقديم أداء مذهل للضوضاء والانبعاثات المنخفضة. والنتيجة هي محرك يوفر مزيجًا رائدًا من القوة والكفاءة في السوق. وسيمكن هذا المزيج العملاء والمشغلين من الحصول على إمكانية وصول ممتازة إلى المطارات والتحليق في رحلات طويلة المدى مع القدرة أيضًا على السفر بسرعة تقارب سرعة الصوت.