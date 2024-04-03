جامعة البترا  توقع مذكرة تفاهم مع شركة Correlation One لتعزيز فرص التعليم والتوظيف في مجال تحليل البيانات المتقدمة لطلبة الجامعة وخريجيها

وطنا اليوم_في إطار تعزيز التعاون وتطوير مهارات الطلاب والخريجين، وقعت جامعة البترا مذكرة تفاهم مع شركة Correlation One المختصة بتنمية القوى العاملة لوظائف المستقبل. وقام بتوقيع المذكرة بالنيابة عن الجامعة مساعدة الرئيس للاتفاقيات والتعاون الدولي الدكتورة كنزا منصور، ومديرة مكتب Correlation One في الأردن السيدة شهد عطية، بحضور كل من عميد كلية العلوم الإدارية والمالية د. نضال الصالحي، ونائب عميد كلية تكنولوجيا المعلومات الأستاذة الدكتورة نهى الخليلي، ومدير وحدة القياس وضمان الجودة الدكتور احمد القاسم، ومدير حاضنة الاعمال الدكتور طراد الملاحمة، ورئيس قسم ذكاء الأعمال وتحليل البيانات الدكتور نسيم مطر، ومساعد عميد شؤون الطلبة الدكتور أحمد الطراونة، والمساعد القانوني الدكتورة عبير القيسي ومدير العلاقات العامة والدولية السيد علاء الدين عربيات.



وتهدف المذكرة إلى تعزيز فرص التعليم والتوظيف تحت مظلة برنامج الزمالة التدريبية التي تقدمها شركة Correlation One في مجال تحليل البيانات المتقدمة.

ويعد التقديم لبرنامج الزمالة مجانيًّا وتنافسيًّا. ويهدف البرنامج إلى تدريب الأفراد للأعمار ما بين 18 – 40 عامًا على مهارات تحليل البيانات المتقدمة، وتجهيزهم للعمل في مجالات الاقتصاد الرقمي، بما في ذلك تحليل البيانات، وذكاء الأعمال، وعلم البيانات، والذكاء الاصطناعي، وهندسة التقنيات. علماً بأن مجال علم البيانات وتحليلها يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب على المهارات في سوق العمل العالمي.

ويشمل البرنامج أيضاً التطوير المهني للطلبة، ودعم توظيف خريجي البرنامج، من خلال ربطهم بأصحاب العمل العالميين.



من جانبها، ستقوم الجامعة بدعم البرنامج من خلال التسويق، واستقطاب المتقدمين من طلبة الجامعة وخريجيها، وتوفير البيئة المناسبة لإقامة فعاليات توعية للطلاب حول الفرص المتاحة.



وأكدت الدكتورة كنزا منصور النظرة الشمولية للجامعة في التوظيف؛ إذ يمثل تمكين الشباب أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والوطنية، بشكل يدعم بناء جيل قوي وواعٍ ومؤهل لتحمل المسؤوليات المنوطة بهم لرفعة الأمة، بما يسهم في بناء مستقبل مستدام ومزدهر. وتكمن أهمية هذه الشراكة في توفير الفرص التعليمية والمهنية للشباب، تحقيقا للكفايات المطلوبة لسوق العمل، وهو ما يسهم في رفع نسب التوظيف لخريجي جامعة البترا.



من جانبها، أشارت السيدة شهد عطية، مديرة مكتب Correlation One في الأردن، إلى أن هناك قدرًا هائلًا غير مستغل من المواهب في الأردن، التي يسعى برنامج الزمالة إلى تأمين فرص لها، وذلك من خلال توفير تجربة تعليمية ذات مستوى عالمي للمتعلمين، ومن ثم ربطهم مع أصحاب العمل في جميع أنحاء العالم ومساعدتهم على تحقيق الوظيفة المناسبة لهم.