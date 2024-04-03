مهم من الأمانة للمواطنين حول القضايا المشمولة بالعفو العام

وطنا اليوم:أكد الناطق باسم أمانة عمان الكبرى بدء تطبيق العفو العام على مخالفات السير وكل القضايا المشمولة بالعفو العام اليوم، لينعكس على الخدمات الالكترونية للأمانة خلال الساعات القليلة القادمة.

وقال، إنه سيتم ايقاف الخدمات الإلكترونية من الآن ولعدة ساعات فقط وذلك لغايات تطبيق قانون العفو العام.

وأضاف أن الخدمات الإلكترونية ستكون متاحة أمام المواطنين في غضون الساعات القليلة القادمة