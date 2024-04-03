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متظاهرون في سلطنة عُمان يساندون الحراك الأردني المناصر لفلسطين

3 أبريل 2024
متظاهرون في سلطنة عُمان يساندون الحراك الأردني المناصر لفلسطين

وطنا اليوم:عبّر متظاهرون في سلطنة عُمان عن تضامنهم مع الحراك الأردني الشعبي دعما للشعب الفلسطيني وقطاع غزة، وذلك بعد إعلان جماهير في العديد من الدول العربية عن مساندتهم للمظاهرات الأردنية ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وأشاد عُمانيون في وقفة تضامنية مع أهالي قطاع غزة، بالمتظاهرين الأردنيين عبر هتافات من قبيل: “من عُمان إلى عمّان.. نحيي كل الشجعان”.
ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية واتشح العديد منهم بالكوفية في تعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية يشنها الاحتلال الإسرائيلي للشهر السادس على التوالي.
وكان متظاهرون في مصر والمغرب والعراق وجهوا التحية للشعب الأردني والمتظاهرين المرابطين في الميادين للمطالبة بإغلاق السفارة الإسرائيلية في عمّان، وإيقاف العدوان على قطاع غزة.
ولليوم العاشر على التوالي، يواصل المشاركون في التظاهرات بالعاصمة الأردنية عمان وقفاتهم قرب مقر سفارة الاحتلال، بعد دعوات يومية شبابية لمحاصرتها؛ من أجل الضغط لإلغاء معاهدة وادي عربة، وإغلاق السفارة.
ولليوم الـ180 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى نحو 33 ألف شهيد، وأكثر من 75 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.


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