زلزال بقوة 7,5 درجة يضرب منطقة قبالة جنوب غرب اليابان

وطنا اليوم:أصدرت اليابان والفلبين تحذيرًا بإخلاء المناطق الساحلية بالقرب من محافظة أوكيناوا الجنوبية بعدما أدى زلزال قوي إلى إصدار تحذير من خطر تسونامي في جزرها الجنوبية.

وكان من المتوقع وصول موجة التسونامي إلى 3 أمتار إلى الساحل الجنوبي الغربي لليابان، وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

وأفاد مرصد الزلازل الياباني بأن زلزالاً بقوة 7,5 درجة على مقياس ريختر ضرب العاصمة التايوانية تايبيه.

وأكد مدير مركز تايبيه لرصد الزلازل وو شين-فو أن الزلزال الذي ضرب قبالة الساحل الشرقي لتايوان، الأربعاء هو “الأقوى منذ 25 عاماً” في الجزيرة.

ويشار إلى أنه في الحادي عشر من آذار مارس 2011، ضربت الساحل الشمالي الشرقي زلزال بقوة 9 درجات، أقوى زلزال في تاريخ اليابان.

وعام 1999، ضرد زلزال بلغت قوته 7,6 درجات على مقياس ريختر، راح ضحيته 2400 قتيل