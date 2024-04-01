بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

حكومة غزة : الاحتلال قتل أكثر من 400 فلسطيني في مجمع الشفاء

منذ 43 ثانية
حكومة غزة : الاحتلال قتل أكثر من 400 فلسطيني في مجمع الشفاء

وطنا اليوم:قال مكتب الإعلام الحكومي بغزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة بتدمير وحرق مجمع الشفاء الطبي وقتل اكثر من 400 مدني واعتقل أكثر من 300 مدني آخرين.
وأضاف أن الاحتلال قتل أكثر من 400 بمجمع الشفاء ومحيطه وحاول إخفاء الجريمة بتغطيتهم بالرمال
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الإثنين 1 أبريل/نيسان 2024، مشاهد مروعة لمجمع الشفاء ومحيطه، وذلك بعد انسحاب قوات الاحتلال بعد حصاره لمدة 14 يوماً.
المشاهد المروعة لمجمع الشفاء، تظهر حجم الدمار والخراب الذي خلفته قوات الاحتلال في المكان، وتناثر جثامين الشهداء المتحللة فيه.
مصادر فلسطينية، ذكرت أن الاحتلال مارس كل أنواع التنكيل بالجرحى والمحاصرين داخل مجمع الشفاء الطبي خلال فترة حصاره.
وأفادت بأن جيش الاحتلال دمّر وأحرق طوابق بشكل كامل في مبنى الجراحات التخصصية، إلى جانب مبنى الاستقلال، وأتلف جميع الأجهزة الطبية فيه.
كما أحرقت قوات الاحتلال مباني الكلى والولادة وثلاجات دفن الموتى والسرطان والحروق ودمرت مبنى العيادات الخارجية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:52

الملك والملكة وولي العهد يستقبلون السيسي وعقيلته في عمان

19:46

إعادة تشكيل مجلس أمناء الهئية الخيرية الهاشمية – أسماء

19:39

‏عين حماس على عَمّان : لماذا الآن؟

19:35

نتنياهو: لن تبث قناة الجزيرة من إسرائيل بعد اليوم

19:26

مقتل قائد بفيلق القدس بهجوم إسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق

17:52

مجمع اللغة يعلن عن مسابقاته الثقافية في دورتها التاسعة لعام

16:59

أورنج الأردن تشارك فيديو يسلط الضوء على أهم فعالياتها لشهر آذار

16:57

تأجيل إعلان أسماء المرشحين للمنح والقروض الجامعية

16:53

عشائر الشوبك تنعى القاضي عبد القادر الطورة

16:50

القسام تنصب كمينا مركبا لقوات الاحتلال بخان يونس

16:31

قوّة أمنيّة تلقي القبض على مطلوب مصنّف بالخطر جداً والمسلّح بمداهمة غرب البلقاء

16:27

الملك يؤكد ضرورة تخفيض مدد التقاضي مع ضمان الحفاظ على جودة الأحكام

وفيات
عشائر الشوبك تنعى القاضي عبد القادر الطورةوفيات الاثنين 1-4-2024وفيات الأحد 31-3-2024وفيات الجمعة 29 -3 – 2024والدة العميد رائد النسور في ذمة الله