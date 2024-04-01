حكومة غزة : الاحتلال قتل أكثر من 400 فلسطيني في مجمع الشفاء

وطنا اليوم:قال مكتب الإعلام الحكومي بغزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة بتدمير وحرق مجمع الشفاء الطبي وقتل اكثر من 400 مدني واعتقل أكثر من 300 مدني آخرين.

وأضاف أن الاحتلال قتل أكثر من 400 بمجمع الشفاء ومحيطه وحاول إخفاء الجريمة بتغطيتهم بالرمال

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الإثنين 1 أبريل/نيسان 2024، مشاهد مروعة لمجمع الشفاء ومحيطه، وذلك بعد انسحاب قوات الاحتلال بعد حصاره لمدة 14 يوماً.

المشاهد المروعة لمجمع الشفاء، تظهر حجم الدمار والخراب الذي خلفته قوات الاحتلال في المكان، وتناثر جثامين الشهداء المتحللة فيه.

مصادر فلسطينية، ذكرت أن الاحتلال مارس كل أنواع التنكيل بالجرحى والمحاصرين داخل مجمع الشفاء الطبي خلال فترة حصاره.

وأفادت بأن جيش الاحتلال دمّر وأحرق طوابق بشكل كامل في مبنى الجراحات التخصصية، إلى جانب مبنى الاستقلال، وأتلف جميع الأجهزة الطبية فيه.

كما أحرقت قوات الاحتلال مباني الكلى والولادة وثلاجات دفن الموتى والسرطان والحروق ودمرت مبنى العيادات الخارجية.