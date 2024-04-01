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نتنياهو: لن تبث قناة الجزيرة من إسرائيل بعد اليوم

منذ ثانيتين
نتنياهو: لن تبث قناة الجزيرة من إسرائيل بعد اليوم

وطنا اليوم:قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ان قناة الجزيرة ألحقت الضرر بأمن إسرائيل، وشاركت فعليا في عملية 7 أكتوبر وحرضت على جنودنا.
واضاف لن تبث قناة الجزيرة من إسرائيل بعد اليوم.
وتابع أنوي التحرك فورا وفقا للقانون الجديد لوقف نشاط قناة الجزيرة.
وصوّت البرلمان الإسرائيلي الاثنين لصالح قانون يسمح لرئيس الوزراء بحظر وسائل إعلام أجنبية تضرّ بالأمن في إسرائيل، وهو نص يستهدف قناة الجزيرة القطرية.ويمنح هذا القانون الذي أقرّ بأغلبية 70 صوتا مقابل 10 لرئيس الوزراء إمكان حظر بث القناة المستهدفة، وصولا الى إغلاق مكاتبها في إسرائيل.
وجرت مناقشة مشروع القانون هذا الذي اعتُمد في قراءة أولى في مارس (آذار) الماضي، في قراءتين ثانية وثالثة قبل التصويت عليه. وبعد إقرار القانون، تعهّد نتنياهو بأنه «سيتحرك فوراً لحظر قناة الجزيرة» وفقاً لبيان «الليكود».
واتهم الجيش الإسرائيلي مراراً صحافيي الجزيرة بأنهم «عملاء إرهابيون» مرتبطون بـ«حماس» و«حركة الجهاد الإسلامي» في غزة.
وقُدّم هذا القانون بوصفه جزءاً من النصوص التي جرى التصويت عليها، وفق إجراء عاجل في خضم الحرب على «حماس» في قطاع غزة.


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