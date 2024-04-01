جماهير الوحدات والفيصلي تهتف بصوت واحد لفلسطين وغزة

وطنا اليوم:اهتزت مدرجات موقعة ناديي الفيصلي والوحدات الأردنيين، بهتافات داعمة للأقصى وغزة، ضمن منافسات دوري المحترفين لكرة القدم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات لجمهور الفيصلي، وهو يهتف: “بالروح بالدم نفديك يا غزة”، في المقابل رد عليه جمهور الوحدات: “تحية وحداتية لعيون الفيصلاوية”.

وفي مشهد آخر، تبادل الجمهوران الهتاف: “بالروح بالدم.. نفديك يا أقصى”.

يشار إلى أن الفيصلي، فاز بـ”الكلاسيكو” مع الوحدات، بثنائية نظيفة، في المباراة التي جرت على ستاد عمان الدولي، في ختام منافسات الجولة 15 من دوري المحترفين للموسم الحالي 2023-2024.

وافتتح الفيصلي النتيجة عند الدقيقة السادسة عبر اللاعب رزق بني هاني، قبل أن يسجل مدافع الوحدات يوسف أبو الجزر الهدف الثاني للفيصلي بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 74 من زمن اللقاء.