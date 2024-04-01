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جيش الاحتلال ينسحب من مجمع الشفاء والعثور على مئات الجثث داخله وحوله

منذ 3 ثواني
جيش الاحتلال ينسحب من مجمع الشفاء والعثور على مئات الجثث داخله وحوله

وطنا اليوم:انسحب جيش الاحتلال بشكل كامل من داخل مجمع الشفاء الطبي والمناطق المحيطة به غربي مدينة غزة، فجر الإثنين، ما كشف عن عشرات الشهداء ودمار هائل في المستشفى ومحيطه.
وأفاد شهود عيان، بأن القوات الإسرائيلية انسحبت بشكل كامل من داخل مستشفى الشفاء والأحياء السكنية المحيطة بها، فجر اليوم، باتجاه مناطق جنوب حي تل الهوى، في جنوب غرب مدينة غزة.
وذكر الشهود أن الانسحاب كشف عن إحراق القوات الإسرائيلية لجميع مباني مستشفى الشفاء وخروجها بالكامل عن الخدمة.
وأوضحوا أن الجيش دمر طوابق بشكل كامل في مبنى الجراحات التخصصية وأحرق بقية المبنى، فيما أحرق مبنى الاستقبال والطوارئ الرئيسي ودمر عشرات من غرفه وجميع الأجهزة الطبية فيه.
كما أحرقت القوات الإسرائيلية مباني الكلى والولادة وثلاجات دفن الموتى والسرطان والحروق ودمرت مبنى العيادات الخارجية.
ووفق مصادر طبية فلسطينية، فإن المستشفى خرج بشكل كامل عن الخدمة ويصعب استئناف العمل خلال الفترة الحالية.
وذكرت المصادر أن الجيش دمع جميع الأجهزة الطبية في المجمع وغرف العمليات والعناية المكثفة.
وفي السياق، قال الشهود إنه تم العثور على عشرات الشهداء في مجمع الشفاء الطبي، وفي شوارع عمر المختار وعز الدين القسام وأبو حصيرة وبكر وحبوش وجميعها محيطة بالمستشفى.
وأوضحوا أن الجيش دمر المقبرة المؤقتة التي كان قد أقامها الفلسطينيون في مجمع الشفاء الطبي، وأخرج جثامين الشهداء منها، وألقاها في مناطق متفرقة بالمستشفى.
وذكر الشهود، أن القوات الإسرائيلية أحرقت أو دمرت العديد من المنازل والبنايات السكنية في محيط مجمع الشفاء الطبي والتي تضم الآلاف من الوحدات السكنية.
وقبل 14 يوما اقتحم جيش الاحتلال مجمع الشفاء الطبي والمناطق المحيطة به ونفذ عملية عسكرية واسعة فيه ما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى ومئات حالات الاعتقال.
وهذه المرة الثانية التي تقتحم فيها القوات الإسرائيلية المستشفى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023، إذ اقتحمته في 16 نوفمبر الماضي بعد حصاره لمدة أسبوع جرى خلالها تدمير ساحاته وأجزاء من مبانيه ومعدات طبية ومولد الكهرباء.


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