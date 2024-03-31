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النائب ميادة شريم لجماهير الفيصلي والوحدات : كونوا في خندق الوطن والقضية

منذ ساعة واحدة
النائب ميادة شريم لجماهير الفيصلي والوحدات : كونوا في خندق الوطن والقضية


وطنا اليوم_وجهت مساعد رئيس مجلس النواب، النائب ميادة شريم، رسالة إلى جماهير ومشجعي فريقي الفيصلي والوحدات، قبيل المواجهة المرتقبة بينهما مساء اليوم الأحد.

وقالت شريم في رسالتها لجماهير الفريقين : “نأمل من الجماهير المتواجدة في ملعب المباراة ايصال رسالتين إلى العالم كله، الالتفاف حول الوطن وقيادته اولا، والدفاع عن القضية الفلسطينية ثانيا”.

وأضافت شريم : “لا تخفى على أحد الوسائل والطرق التي يسعى من خلالها الإعلام الصهيوني بث رسائل التفرقة ومحاولات إثارة النعرات، لكننا على ثقة أن الرد سيكون مناسبا بأن الأردن وطننا وفلسطين قضيتنا”.

ونوهت شريم إلى ضرورة التحلي بالروح الرياضية العالية وتقديم وتقديس مفهوم الوحدة الوطنية في هذا التوقيت الحاسم.


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