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مصادر: مجلس النواب يعقد جلسته الأخيرة غدا

منذ ساعة واحدة
مصادر: مجلس النواب يعقد جلسته الأخيرة غدا

وطنا اليوم_ رجحت مصادر نيابية أن تكون جلسة مجلس النواب غدا الاثنين، هي آخر الجلسات خلال الدورة العادية الأخيرة، في حال عدم وجود تطورات جديدة تشريعية مع استبعاد عقد جلسات رقابية لمناقشة أسئلة نيابية.  

وقال المصدر إن الجلسة ستتضمن مناقشة إلغاء اتفاقية بين الحكومة وشركة خاصة للبحث عن المعادن. 

 وكان رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، قرر دعوة المجلس للانعقاد يوم غد الاثنين عند الساعة 11:00 صباحا لمناقشة جدول أعمال الجلسة العشرين للدورة العادية الثالثة.


وسيناقش مجلس النواب مشروع قانون الطاقة المتجددة بعد إقراره من قبل لجنة الطاقة والثروة المعدنية، بالإضافة إلى تقارير ديوان المحاسبة وتوصيات اللجنة المالية حيال الاستيضاحات الواردة ضمن فحواه.


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