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نتنياهو: صادقنا على خطط للدخول إلى رفح وإخلاء المدنيين

منذ ساعة واحدة
نتنياهو: صادقنا على خطط للدخول إلى رفح وإخلاء المدنيين

وطنا اليوم:قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إن المصادقة تمت على خطط لدخول قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى مدينة رفح جنوبي قطاع غزة وإخلاء المدنيين.
وأضاف نتنياهو في مؤتمر صحفي، أنه “لا انتصار على حماس دون دخول قواتنا إلى رفح، وسندخلها بشكل مؤكد”.
وتابع أن “الضغط العسكري والمرونة في المحادثات سيؤديان إلى إطلاق سراح” المحتجزين الإسرائيليين.
وأوضح أن الدعوة لانتخابات خلال الحرب الإسرائيلية على غزة دون تحقيق انتصار فيها “سيؤثر على المفاوضات”.


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