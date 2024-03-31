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اللجان العشائرية بغزة تعلن وقف تأمين المساعدات

منذ ساعة واحدة
اللجان العشائرية بغزة تعلن وقف تأمين المساعدات

وطنا اليوم:أعلنت اللجان العشائرية والشعبية في شمال قطاع غزة عن وقف تأمين المساعدات بسبب اعتداءات الاحتلال على أبنائهم.
وقالت اللجان العشائرية إن أكثر من 70 من أبنائنا استشهدوا خلال تأمين المساعدات، وطالبت بعودة عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والصليب الأحمر وبرنامج الغذاء العالمي.
كما طالبت العشائر الأمم المتحدة ببرنامج إغاثي متكامل من حيث النوع والكم.
الى ذلك قال السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين إنه يجب ألا نرسل أسلحة لإسرائيل حتى تسمح بإدخال مزيد من المساعدات لغزة.
وشدد فان هولين على أن “حكومة إسرائيل يجب أن تستجيب لمطالبنا بشأن غزة وشراكتنا معها لا تعني شيكا على بياض”.
وطالب السيناتور الديمقراطي باستخدام نفوذ واشنطن على إسرائيل، كما دعا الرئيس الأميركي جو بايدن لأن يكون جادا بشأن وصول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة


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