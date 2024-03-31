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الاحتلال : غارة كونين قتلت عنصر بارز بوحدة الصواريخ بحزب الله

منذ 3 ثواني
A bus carrying Hezbollah supporters drives past a jeep laden with replicas of 2 missiles as they drive towards the Lebanese capital Beirut from Abu al-Aswad in the south of the country on February 22, 2008. The Shiite Muslim Hezbollah movement organized a rally today to mark the recent killing of one of its top militants, Imad Mughnieh, and the 1992 assassination of its former leader Abbas Mussawi in an Israeli helicopter strike. AFP PHOTO/MAHMOUD ZAYYAT (Photo by MAHMOUD ZAYYAT / AFP)

وطنا اليوم:أقر جيش الاحتلال، الأحد، عبر موقعه بأنه استهدف ناشط بارز في وحدة الصواريخ المضادة للدروع في قوة الرضوان التابعة لحزب الله.
كما اعترف جيش الاحتلال أنه استهدف، بطائراته الحربية، مركبة في قرية كونين في جنوب لبنان، حيث كان يتواجد إسماعيل علي الزين، الناشط في حزب الله.
وأعلن حزب الله، الأحد، أن مدفعيته قصفت موقع “زبدين” للاحتلال في مزارع شبعا اللبنانية، مضيفا أنه استهدف موقعا في رويسات العلم التابع للاحتلال في تلال كفرشوبا.
وتشهد الحدود اللبنانية الجنوبية توترات مع جيش الاحتلال منذ أن أطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى، ردا على انتهاكات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.


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