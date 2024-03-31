الاحتلال : غارة كونين قتلت عنصر بارز بوحدة الصواريخ بحزب الله

وطنا اليوم:أقر جيش الاحتلال، الأحد، عبر موقعه بأنه استهدف ناشط بارز في وحدة الصواريخ المضادة للدروع في قوة الرضوان التابعة لحزب الله.

كما اعترف جيش الاحتلال أنه استهدف، بطائراته الحربية، مركبة في قرية كونين في جنوب لبنان، حيث كان يتواجد إسماعيل علي الزين، الناشط في حزب الله.

وأعلن حزب الله، الأحد، أن مدفعيته قصفت موقع “زبدين” للاحتلال في مزارع شبعا اللبنانية، مضيفا أنه استهدف موقعا في رويسات العلم التابع للاحتلال في تلال كفرشوبا.

وتشهد الحدود اللبنانية الجنوبية توترات مع جيش الاحتلال منذ أن أطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى، ردا على انتهاكات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.