عمادة شؤون الطلبة في اليرموك تنظم ندوة حول السلامة المرورية

وطنا اليوم – حذر نائب رئيس قسم سير اربد الرائد محمد شديفات من استخدام الهواتف الخلوية اثناء قيادة المركبات مبيناً بانها اصبحت تهدد حياة الانسان اذا استخدمت خلال القيادة ، وتساهم في عدم التركيز وتشتيت انتباه السائق.

وناشد طلبة اليرموك خلال المحاضرة التي نظمتها عمادة شؤون الطلبة في جامعة اليرموك حول السلامة المرروية بضرورة الالتزام بالشواخص المرورية والالتزام بالقواعد المرورية والانظمة والتعليمات.

وأوضح شديفات بان قانون السير الجديد جاء للحفاظ على حياة المواطن ، واجراء وقائي من الحوادث المرورية التي اخذت تحصد الارواح ، بسبب الاستهتار وعدم الالتزام بمحددات السرعة واخلاقيات قيادة المركبات.

واشار الى ان السرعة هي من اكثر العوامل التي تساهم في زيادة الحوادث ، وتؤدي الى عدم السيطرة على المركبات وسبب رئيس في الخسائر البشرية والمادية ,ةان عدم الالتزام بالسرعة المحددة على الطرق هي من اهم الاسباب لحوادث الطرق والمخالفات.

من جهته بين عميد شؤون الطلبة الدكتور معتصم الشطناوي بان العمادة تسعى ال تسليح الطلبة بالعلم والمعرفة، واستقطاب الكفاءات الوطنية من كافة التخصصات لتزويد طلبتنا بكل ما هو جديد من تشريعات وقوانيين وانظمة.

وثمن الشطناوي جهود ادارة السير الاردنية بكوادرها وقيادتها من الساهرين على امن وحياة المواطن ، وايقاع العقوبات الرادعة على المستهترين بحياة الناس من المتهورين الذين يتجاوزوا القوانين والانظمة الرادعة.